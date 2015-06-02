Лукашенко: білоруська економіка через Росію втратила майже $3 мільярди (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко констатував, що через обвал російських ринків, санкції, ембарго білоруська економіка втратила майже $3 млрд, повідомляє БЕЛТА.

Він також звернув увагу, що Росія надає Білорусі систематичну підтримку, і сторони домовилися спільно шукати вихід із ситуації.

Президент зазначив, що в економіці Білорусі намітилися позитивні тенденції. "Якщо раніше ми викидали валюту, "палили" золотовалютні резерви, то сьогодні поповнюємо їх. Юридичні та фізичні особи продають валюту. Це процес хороший", - констатував він.

Лукашенко наголосив, що монетарна, валютна політика мають забезпечувати розвиток економіки. "Але це не означає, що ми повинні відійти від жорсткої політики", - сказав він.

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У свою чергу, прем'єр-міністр Андрій Кобяков нагадав, що у грудні минулого року були реалізовані вимушено жорсткі заходи, які дозволили адаптувати економіку Білорусі до існування в нових умовах. Передбачені прогнозом соціально-економічного розвитку ціна на нафту і курс російського рубля до долара помітно відрізнялися від фактичних показників у I кварталі.

Вжиті заходи не могли не позначитися на валових показниках економіки, насамперед на ВВП, але вони дали свій результат, забезпечивши спокійну, керовану, передбачувану ситуацію на внутрішньому валютному ринку і з цінами, зазначив Кобяков.