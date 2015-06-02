Курс гривні на міжбанку з п'ятниці майже не змінився

У вівторок, 2 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,05/21,16, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро установилися на рівні 23,12/23,23, до російського рубля – на рівні 0,3955/0,3979.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 установився на рівні 21,0932 грн/дол., на цей час укладено 143 угоди на суму 47,61 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,07/21,18.

У понеділок, 1 червня, на українському міжбанку був вихідний.