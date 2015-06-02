Яресько: другий перегляд програми з МВФ відбудеться восени

Другий перегляд програми кредитування економіки України з боку ключового кредитора країни – Міжнародного валютного фонду відбудеться восени, сказала міністр фінансів Наталія Яресько під час зустрічі зі слухачами Інституту банківської справи при Національному банку України.

Яресько зазначила, що ключовими питаннями в ході майбутнього перегляду програми стануть питання боргових зобов'язань України та функціонування пенсійної системи, включаючи бюджет Пенсійного фонду.

«До другого перегляду програми МВФ, який ми очікуємо восени, ми націлені зробити подальші кроки в управлінні державними підприємствами, у сфері вирішення проблеми дефіциту Пенсійного фонду, підвищення якості надання послуг, а також ефективного використання коштів у сфері медицини та освіти, а також зниження боргового навантаження», - сказала міністр.

Яресько наголосила, що завдяки роботі, яка ведеться з Фондом, Україна отримала можливість замінити дорогі кредитні ресурси на більш дешеві позики. «Завдяки співпраці з нашими партнерами ми змогли стабілізувати ситуацію в економіці і в банківському секторі. Однак наша мета – не лише стабілізація, а й відновлення зростання, починаючи з 2016 року», - зазначила міністр.

Також Яресько сказала, що Україна сподівається на позитивне рішення ключового кредитора країни – Міжнародного валютного фонду про надання другого траншу кредиту обсягом 1,7 млрд дол. за затвердженою раніше програмою кредитування української економіки з використанням механізму розширеного фінансування.

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Рішення про виділення траншу буде прийнято під час засідання Ради директорів МВФ у кінці червня поточного року.

Яресько зазначила, що загальний обсяг коштів, який може бути виділений Україні з боку МВФ до кінця 2015 року, становить близько 10,5 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у березні Україна і МВФ погодили програму кредитування економіки України терміном на 4 роки і в обсягу 17,5 млрд дол. Перший перегляд програми відбувся в травні, коли в Києві працювала місія МВФ.

Її завдання зараз – підготувати доповідь про стан економіки України, який потім буде розглянуто Радою директорів МВФ. Дата засідання Ради директорів на поточний момент не визначена, однак у самому Фонді відзначали, що попередньо засідання відбудеться наприкінці червня.

Позитивним результатом для України стане продовження програми та виділення нашій країні другого програмного траншу в обсягу 1,7 млрд дол. Перший транш коштів в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала у березні цього року.