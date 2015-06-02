Фірма родича Медведєва заявила в суді, що купила банк сина Януковича – ЗМІ

Про це йдеться в депутатському зверненні до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яке на своїй сторінці в Facebook оприлюднив народний депутат Андрій Левус, пишуть «Наші гроші».

За інформацією нардепа, ТОВ «Екосіпан» шляхом домовленостей в Фонді гарантування вкладів, НБУ, Антимонопольному комітеті та в судових органах отримав необхідні дозволи та погодження на купівлю «ВБР».

Купівля банку має врятувати фінустанову від ліквідації після того, як в вересні 2014 року НБУ визнав банк проблемним, а в листопаді – неплатоспроможним. В свою чергу, Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію в банку, акції якого арештовані в рамках кримінальної справи проти Олександра Януковича.

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Фірма «Екосіпан» подала до господарського суду Києва позов, в якому вимагає визнати її власником ВБР, за 100% акцій якого вона нібито заплатила 567,49 млн грн. Угода купівлі-продажу, за даними фірми, відбулася в кінці березня 2015 року.

Також з реєстру судових рішень відомо, що Господарський суд Києва за позовом ТОВ «Екосіпан» в квітні заборонив Національному банку приймати рішення про відкликання ліцензії у ВБР та разом з фондом гарантування вкладів вчиняти будь які дії по відношенню до банку Януковича.

Також «Екосіпан» намагається в суді відмінити рішення Фонду гарантування вкладів щодо повернення внеску, сплаченого фірмою для участі у конкурсі визначення інвесторів для виведення з ринку ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

За даними держреєстру, засновниками ТОВ «Екосіпан» є Ігор Дорошенко, Василь Шатун, Віктор Єрасов та Віктор Поліщук. Саме останньому належить контрольний пакет в уставному капіталі фірми. Поліщук відомий як власник мережі побутової техніки «Технополіс», яка в 2013 році купила свого конкурента – мережу «Ельдорадо». Також Поліщук є власником найвищого в Києві торговельно-офісного центру «Gulliver», яким керує його дружина Лілія Рєзвая. Вона племінниця Світлани Медведєвої – дружини прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Поліщуку також належить банк «Михайлівський».