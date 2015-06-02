Залишок коштів на рахунку Держказначейства досяг рекорду

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 червня 2015 року становив 27,746 млрд грн, що на 17,77% більше, ніж на 1 травня поточного року, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, порівняно з аналогічним періодом минулого року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства збільшився в 3,4 разу, порівняно з початком року залишок коштів збільшився в 9 разів і досяг історичного максимуму за всю історію країни.

Відзначається, що обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 травня 2015 року становив 23,560 млрд грн, що на 11,7% менше, ніж на 1 квітня поточного року.