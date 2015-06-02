Нацбанк створив управління для пошуку реальних акціонерів банків

Національний банк України призначив керівником управління моніторингу пов'язаних з банками осіб колишнього директора «Адвокатського бюро Завадецького» Олександра Завадецького, а керівником департаменту фінансового моніторингу – колишнього топ-менеджера «Сітібанку» Ігоря Березу, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, управління моніторингу пов'язаних з банками осіб було створено у рамках комплексного підходу до визначення і розкриття бенефіціарів або значних акціонерів банківських установ.

«Питання пов'язаних сторін є важливою проблемою, яка зараз стоїть перед регулятором на шляху становлення стійкої банківської системи», - наводяться в повідомленні слова першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

Писарук зазначив, що забезпечення повної прозорості структури власників банків є одним із зобов'язань Нацбанку перед Міжнародним валютним фондом у рамках Програми розширеного фінансування EFF.

Також повідомляється, що департамент фінансового моніторингу виконує функції нагляду за додержанням банками, платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є банківськими установами, філіями іноземних банків вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 14 січня повідомив про створення 11 нових департаментів центрального апарату. Директором департаменту відкритих ринків призначений Олег Чурий, департаменту методології - Наталія Іваненко, платіжних систем Наталія Лапко, банківського нагляду - Світлана Фабер, інспектування банків – Василь Случ, фінансового моніторингу Олексій Бережний, монетарної політики та економічного аналізу - Сергій Ніколайчук, статистики та звітності - Юрій Половнев, грошового обігу - Віктор Зайвенко, інформаційної безпеки - Дмитро Лук'янов, операційного департаменту - Сергій Подік.

НБУ приступив до внутрішньої реорганізації 1 грудня 2013 року і має намір завершити цей процес за півтора-два роки.

Раніше глава НБУ Валерія Гонтарева анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат порівнянної за розміром країни і функцій центробанку.