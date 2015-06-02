У Гонтаревої будуть перевіряти майновий стан власників банків

Національний банк України вимагатиме від кожного з десяти найбільших акціонерів банку документальне підтвердження наявності доходів, достатніх для формування своєї частки в статутному капіталі банку.

Про це йдеться в матеріалах НБУ до зустрічі з журналістами на тему розкриття інформації про структуру власності банків.

«Майновий стан фізичної особи вважатиметься достатнім, якщо доходи цієї фізичної особи перевищують частку регулятивного капіталу банку, пропорційну його участі в статутному капіталі», - йдеться в документі.

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НБУ повідомляє, що в разі встановлення незадовільного фінансового або майнового стану у двох і більше ключових акціонерів банку, він може визнати структуру власності такого банку непрозорою.

Також повідомляється, що необхідні зміни про критерії перевірки майнового стану банків НБУ внесе до свого положення про реєстрацію банків найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня подати пакети документів про своїх реальних власників і контролерів, ґрунтуючись на законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб», на який набрав чинності з 8 березня.

В рамках оновленого законодавства до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% у капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

За інформацією першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, Нацбанк розраховує цього року значною мірою, якщо не повністю, зробити структуру власників українських банків прозорою.