Депутати відмовилися відкладати скасування спецпенсій

Верховна Рада відмовилася голосувати за перенесення термінів вступу в дію закону, яким запроваджується єдиний принцип нарахування пенсій, тому з 1 червня спецпенсії скасовуються.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку ВР не стала виносити на розгляд два законопроекти під реєстраційними номерами 2852 та 2852-1, якими передбачалося перенесення дату запровадження єдиних принципів нарахування пенсій з 1 червня 2015 року на 1 липня 2015 року.

Заступник голови ВР України Оксана Сироїд зазначила: “з огляду на те, що набрав чинності закон, який був проголосований у березні відповідно до якого спеціальні пенсії уже є скасовані починаючи з 1 червня, обидва законопроекти втратили свою актуальність і відповідно до пропозицій обох об'єктів законодавчі ініціативи вважати такими , що відкликані”.

Після того, все ж таки депутати повернулися до залу і поставили ці законопроекти на голосування. Пропозиції про відтермінування скасування спецпенсій набрали 52 і 60 голосів і таким чином були остаточно провалені.

Як повідомляв УНІАН, прийнятий на початку березня цього року Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" передбачає зміни щодо так званих спеціальних пенсій.

У разі неприйняття Верховною Радою до 1 червня 2015 р. закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних (крім пенсій військовослужбовців і наукових працівників), на загальних підставах, з цього дня буде скасовано всі норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) призначаються відповідно до окремих законів України.