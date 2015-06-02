Гривня закрила міжбанк на рівні 21,08 за долар

У вівторок, 2 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,08 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 23,3660/23,4510 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3940/0,3960 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,0708 грн/дол., на цю годину укладено 409 угод на суму 288,4 млн дол.