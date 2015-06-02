МВФ вимагає зберегти більшість валютних обмежень

МВФ зажадав зберегти більшість діючих в Україні обмежень на валютному ринку.

Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева під час наради з банкірами, повідомив ZN.UA учасник зустрічі.

Гонтарева, зокрема, сказала, що НБУ підготував великий пакет заходів щодо лібералізації діючих обмежень, проте позиція МВФ була дуже жорсткою і вдалося домовитися лише про деякі речі.

Зокрема, з 4 червня буде збільшено ліміт на зняття готівкової гривні з 150 до 300 тис. грн. Також юрособам буде дозволено купувати валюту до 25 тис. доларів (за наявності на розрахункових рахунках, зараз – до 10 тис.).

За словами голови НБУ, у разі успішної реструктуризації зовнішнього державного боргу і рішення щодо другого траншу МВФ, наступним етапом буде ослаблення обмежень щодо зняття готівкової валюти. Зараз обговорюється ліміт в 5 тисяч доларів. Однак МВФ поки виступає різко проти підвищення ліміту на купівлю валюти фізособами, який зараз становить 3 тис. грн в день.

Як зазначила Гонтарева, такими темпами всі обмеження будуть зняті не раніше ніж через рік.

Голова НБУ також повідомила, що за останні три місяці НБУ купив в резерви близько 700 млн доларів, ще 400 млн купив на ринку "Нафтогаз", проте ситуацію на валютному ринку не можна назвати безхмарною, оскільки стабілізація досягнута обмежувальними заходами. При цьому НБУ не збирається тримати фіксований курс.

Крім того, в НБУ розуміють негативний вплив 30%-ної облікової ставки на економіку. Нацбанк планує дуже уважно відстежувати ситуацію з базовою інфляцією і, у разі надходження позитивної статистики, готовий негайно реагувати зниженням облікової ставки, розповів учасник наради.

Банкірам також повідомили, що НБУ вирішив не надавати кредитних канікул банкам, що отримали рефінансування. За тими, хто не в змозі погашати за графіком, але і не реструктуризував на чотири роки, НБУ буде приймати індивідуальні рішення.

Наступна нарада планується через місяць.

У кінці лютого 2014 року Нацбанк обмежив отримання готівкових коштів в іноземній валюті з поточних депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в розмірі 15 тис. грн на добу.

Наприкінці липня того ж року Нацбанк розширив введене раніше обмеження з видачі готівкової гривні через каси банків і банкомати в межах до 150 тис. грн на добу на поточні та депозитні рахунки клієнтів.

Ці обмеження кілька разів продовжувалися (востаннє – з початку березня 2015 року на три місяці) і поки діють до 3 червня 2015 року, як і обмеження на купівлю валюти населенням на суму в еквіваленті не більше 3 тисяч грн на добу.