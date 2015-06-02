Нацбанк зареєстрував WebMoney.UA як внутрішньодержавну систему розрахунків

«Відтепер WebMoney.UA - офіційно зареєстрована Національним банком України як внутрішньодержавна система розрахунків. Вона внесена до відповідного розділу Реєстру платіжних систем НБУ 21 травня цього року», - наголошується в повідомленні.

За інформацією компанії, завдяки набутому офіційному статусу правова основа діяльності в Україні зміцнилася, відповідно посилились і юридичні гарантії для користувачів системи, і можливості контролю за її роботою з боку НБУ.

Компанія відзначає, що рівень доступності сервісів системи і тарифи залишаються без змін.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2013 року контролюючі органи виявили значні порушення в роботі товариства з обмеженою відповідальністю, який є гарантом діяльності платіжної системи WebMoney Transfer на території України. В результаті Міндоходів заблокувало на пов'язаних з електронною системою розрахунків WebMoney рахунках понад 60 млн грн.

Пізніше WebMoney повідомила про тиск чиновників Міндоходів з червня 2013 року та про часткове відновлення своєї діяльності в Україні.

У березні 2014 року суд скасував арешт грошових коштів на банківських рахунках української компанії-гаранта WebMoney.UA і компанії вдалося розблокувати гроші користувачів.