Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services очікує скорочення обсягу діяльності західноєвропейських та інших іноземних банків в Україні та Росії через складну макроекономічну ситуацію в країнах, йдеться в повідомленні агентства.

«На відміну від початку 2000-х іноземні банки більше не вважають, що ці ринки сприяють агресивному зростанню бізнесу. Навпаки, вони оцінюються як ринки з високим рівнем ризиків і низьким рівнем доходів упродовж наступних кількох років», - йдеться в повідомленні.

Агентство відзначає, що, незважаючи на те, що операційна діяльність українських дочірніх структур мала негативний вплив на показники прибутковості іноземних банків і зумовила збільшення навантаження на капітал, материнські банки та банківські сектори відповідних країн зможуть впоратися з цим впливом.

S&P очікує, що Україні та Росії потрібен тривалий час для стабілізації банківського сектора.

«Беручи до уваги складну операційну середу, ми оцінюємо перспективи зростання банківського сектору, а також підвищення якості активів та прибутковості як досить слабкі в Росії і ще більш несприятливі в Україні», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим S&P відзначає, що фактичний відхід іноземних банків з ринку України, найімовірніше, може виявитися ускладненим у найближчі роки через відсутність покупців, зацікавлених у придбанні таких активів.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-квітня 2015 року одержала 82,802 млрд грн збитків.