НБУ: 17 банків добровільно погодилися розкрити реальних власників

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Леонід Антоненко.

За його словами, процедура одержання банками дозволів НБУ на придбання істотної участі в капіталі фінустанови умовно ділиться на дві категорії – легалізація реальних власників і купівля зовнішнім інвестором.

«З питання легалізації, там, де особа формально не володіла акціями банку, але по суті здійснювала контроль над ним, банки звертаються до нас за дозволом на концентрацію акцій. Це «Радикал Банк», «КСГ Банк», «Експрес-банк», «Індустріалбанк», банк «Новий», «Комінвестбанк», «ЮСБ Банк», «Траст Капітал», «Преміум Банк», «Інвестбанк», «Кліринговий дім», «Унікомбанк», «Юнекс Банк», «Євробанк», «Народний капітал», «Альпарі банк» і «Полікомбанк», - перерахував Антоненко.

За його словами, «Платінум банк» перебуває в якійсь проміжній категорії, оскільки регулятор не може до кінця розібратися в хитросплетіннях акціонерів у цьому банку».

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Представник НБУ відзначив, що регулятор працює з цими банками, їх структура власності непрозора, але банкіри визнають наявність проблеми і вживають заходів для її вирішення.

Також Антоненко повідомив, не уточнюючи назв, що ще 4 банки повідомили про наявність інвесторів, і в даний час НБУ перевіряє інформацію про їх реальність.

Представник НБУ нагадав, що з початку року визнав проблемними за порушення законодавства про розкриття реальних власників 2 банки, при цьому вищезазначені банки карати поки що немає необхідності, оскільки вони вживають заходів для вирішення питання.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня представити пакети документів про своїх реальних власників і контролерів.

Вимоги регулятора засновані на Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб», який набрав чинності 8 березня.

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В рамках оновленого законодавства до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

Раніше перший заступник голови НБУ Олександр Писарук у інтерв'ю УНІАН повідомляв, що Нацбанк розраховує в цьому році значною мірою, якщо не повністю, зробити структуру власників українських банків прозорою.