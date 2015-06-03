НБУ дозволив банкам приймати документи клієнтів в електронній формі

Національний банк України дозволив українським банкам приймати у клієнтів електронні виписки та довідки при їх отриманні з державних реєстрів в електронній формі нарівні з паперовими документами.

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України з посиланням на роз'яснення НБУ комерційним банкам.

Згідно з даними Мін'юсту, йдеться про виписки й довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отриманих громадянами або юридичними особами з державних реєстрів в електронній формі.

Мін'юст наголошує, що аналогічні документи можуть бути отримані громадянами без участі держреєстратора через офіційний веб-сайт розпорядника реєстру у вигляді електронних документів, при цьому виписки, витяги та довідки у паперовій й електронній формах мають однакову юридичну силу.

Мін'юст закликає українців користуватися електронними сервісами, аби отримувати всі необхідні документи без черг і необхідності спілкування з чиновниками. Для отримання довідки або витягу міністерство пропонує заповнити спеціальну форму на своєму оновленому сайті.

Мін'юст також нагадує, що у разі відмови представником будь-якого з органів або банківських установ прийняти отримані через онлайн-сервіси документи, слід повідомляти представникам міністерства за телефоном гарячої лінії або по електронній пошті.

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Як повідомляв УНІАН, минулого року за результатами міжнародної оцінки розвитку електронного урядування Україна посіла 87-е місце у світі серед 193 країн-членів Організації Об'єднаних Націй. У 2012 році наша країна займала 68-е місце, у 2010 році – 54-е місце. Попри втрату позицій у рейтингу, в 2014 році Україну віднесено до групи країн з високим індексом розвитку електронного управління (загалом існує чотири групи індексів: найвищий, високий, середній, низький).

Довідка УНІАН. Електронний уряд – спосіб надання інформації і надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, при якому особисту взаємодію між державою та заявником мінімізовано і максимально можливо використовуються інформаційні технології.