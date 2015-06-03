Нацбанк продовжив більшість валютних обмежень до вересня

Національний банк України ухвалив рішення продовжити на три місяці, до 3 вересня 2015 року, дію низки обмежень на валютному ринку, повідомили представники керівництва НБУ на брифінгу.

Йдеться про продовження на три місяці низки вимог постанови НБУ від 3 березня №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках».

У тому числі регулятор продовжує до 3 вересня вимогу щодо обов'язкового продажу експортерами 75% валютної виручки, обмеження щодо 90-денного граничного терміну експортно-імпортних розрахунків та обмеження на купівлю банками безготівкової валюти за власними операціями до 0,1% регулятивного капіталу на день.

Як пояснив заступник голови НБУ Олег Чурій, обмеження на валютному ринку переглядаються спільно з Міжнародним валютним фондом.

«Нами разом з фахівцями Міжнародного валютного фонду була складена так звана дорожня карта щодо поступового зняття обмежень. На жаль, обмеження вводяться занадто швидко і великим пакетом, але зняття цих обмежень буде йти дуже плавно. Ми будемо розмірковувати і дивитися на розвиток ситуації. Якщо ситуація надалі поліпшуватиметься, ці обмеження будуть поступово зніматися», - сказав він.

Також представники НБУ повідомили, що обмеження на зняття готівкової валюти за депозитами до еквівалента 15 тис. грн на добу і з продажу готівкової валюти до еквівалента 3 тис. грн на добу в одні руки залишаються в силі, і регулятор має намір повернутися до питання їх скасування після стабілізації валютного ринку.

«Послаблення за валютними депозитами - це перший крок, який ми зробимо після певних подій. Певні події - це подальша стабілізація валюти, в першу чергу. Щодо 3 тис. грн - суми обмеження купівлі готівкової валюти - то поки це питання ми віднесемо на більш далекий термін. Поки ми не побачимо фундаментального поліпшення ситуації, обмеження не можуть бути скасовані», - пояснив Чурій, не уточнюючи умов зняття обмежень.

У той же час, Нацбанк підвищує ліміт на видачу готівкової гривні через касу та банкомати до 300 тис. грн на добу.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ з 4 березня подовжив дію норми про обов'язковий продаж 75% валютної виручки для експортерів, обмеження щодо 90-денного граничного терміну розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також підвищив облікову ставку до 30% річних.

Також регулятор подовжив на 3 місяці низку обмежень для юридичних осіб, включаючи заборону резидентам на дострокове погашення валютних кредитів нерезидентам, а також заборону на купівлю та перерахування валюти для повернення за кордон іноземних інвестицій і виплати дивідендів інвесторам.

Крім цього, НБУ подовжив обмеження для фізосіб, включаючи граничний обсяг продажу готівкової валюти в один день у 3 тис. грн, видачі гривневої готівки через каси та банкомати - у 150 тис. грн на добу, готівкової валюти або банківських металів із поточних і депозитних рахунків - у межах еквівалента 15 тис. гривень на добу на одного клієнта. Крім того, подовжувалася вимога до банків видавати валютні вклади громадян достроково у гривні та обмеження переказів за кордон до 15 тис. грн на день, але не більше ніж 150 тисяч гривень на місяць.

Раніше, з 24 лютого цього року регулятор запровадив низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитива для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Останнім рішенням НБУ з 4 березня пом'якшив вимоги для операцій критичного імпорту, відтермінувавши на один місяць запровадження обов'язкової акредитивної форми розрахунків за контрактами з передоплатою понад 500 тис. дол. Одночасно регулятор розширив перелік документів для погодження платежів за імпортними контрактами з передоплатою на суму понад 50 тис. дол., зобов'язавши банки надавати довідки фіскальної служби про відсутність у клієнта-імпортера заборгованості за податками, зборами і платежами.

Запроваджені обмеження були покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 раза до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 3 червня, становить 21,07 грн/дол.