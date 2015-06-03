НБУ збільшив ліміт на видачу готівкової гривні

Національний банк України з 4 червня пом'якшує деякі обмеження на грошово-кредитному та валютному ринку, повідомив журналістам на брифінгу заступник голови НБУ Олег Чурій.

За його словами, регулятор підвищує ліміт на видачу готівкової гривні через каси та банкомати удвічі - до 300 тис. грн на добу з 150 тис. грн на добу, встановлених раніше постановою НБУ від 3 березня №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках».

«Ситуація на депозитному ринку за останні кілька місяців позитивна. Ми відзначаємо зростання вкладів фізичних осіб у національній валюті, і останнім часом ми також побачили збільшення депозитів і в іноземній валюті», - пояснив Чурій, коментуючи підстави для пом'якшення обмежень.

Також він повідомив, що регулятор спрощує купівлю валюти у банків для клієнтів - юридичних осіб, підвищуючи максимальний поріг залишку власних валютних коштів на рахунку цього клієнта, за якого купівля валюти заборонена, до 25 тис. дол. з 10 тис. дол., встановлених раніше .

Крім цього, представник НБУ зазначив, що регулятор спрощує порядок документального підтвердження клієнтами справедливості цін на товари та послуги за зовнішньоекономічними контрактами (довідка Держзовнішінформу). Тепер таке підтвердження вимагатиметься банком за контрактами на суму 50 тис. дол. і вище, а не 25 тис. дол., як це було раніше.

«Подальше зняття обмежень буде прив'язано ні до якихось дат, а скоріше, до подій. Тобто, є план зняття обмежень, виходячи з того, які події відбуваються», - додав Чурій, не уточнюючи, про які події йдеться.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №160 у березні цього року продовжив на 3 місяці, до 3 червня включно, граничний обсяг видачі готівки в національній валюті одному клієнту через каси та банкомати банків у розмірі 150 тис. грн на добу.

Цією самою постановою НБУ заборонив банкам купувати валюту для юридичних осіб, які мають більше 10 тис. дол. власної валюти на рахунках в еквіваленті за офіційним курсом.

Введені обмеження були покликані стабілізувати відлив вкладів з банківської системи і зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень і отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 20,5-23,5 грн/дол. протягом останніх трьох місяців.