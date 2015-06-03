Золотовалютні резерви НБУ за місяць зросли на $287 мільйонів

«На 1 червня резерви зросли майже на 300 млн доларів порівняно з 1 травня цього року», - сказав Чурій.

За його словами, найбільший вплив на динаміку резервів мали розміщення урядом єврооблігацій на 1 млрд дол. під гарантії уряду США, платежі за державним та гарантованим державою боргом на 758 млн дол., а також позитивне сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку на 69 млн дол.

Згідно з матеріалами брифінгу для журналістів, зростання резервів НБУ в травні становило 287 млн дол., або 3% - до рівня 9,918 млрд дол. на 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в квітні скоротилися на 3,4% - до 9,631 млрд дол.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.

В рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом Нацбанк очікує зростання золотовалютних резервів до кінця 2015 року до 18,2 млрд дол.