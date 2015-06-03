Доходи зведеного бюджету зросли на 54 мільйони гривень

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань відповідно до Бюджетного кодексу України доходи державного бюджету за вказаний період становили 183,2 млрд грн, до місцевих бюджетів надійшло 37 млрд грн.

У розрізі основних платежів у січні-травні 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – на 43,2%, ПДВ на вироблені в країні товари – на 22,5%, ввізного мита - у 3,2 раза, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - у 8 разів, з рентної плати за користування надрами - на 63,1%, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 42,2%, частини чистого прибутку (доходу) - на 78,7%.

За даними ДФС, з початку року платникам податків було відшкодовано 21,4 млрд грн податку на додану вартість. Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за вказаний період становило 70 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2015 рік, доходи, сформовані за рахунок податкових надходжень, мають становити 365,6 млрд грн, що вище за фактичні показники податкових надходжень у 2014 році.

Більш як третину податкових надходжень повинен забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн при обсязі запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, запланований на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних і імпортних мит становитиме 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані у першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн мають становити конфісковані кошти та кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.