Нацбанк зібрався погіршити прогнози з ВВП та інфляції в Україні на 2015 рік

Національний банк України має намір у червні переглянути в бік погіршення свої прогнози з ВВП та інфляції на цей рік, повідомив сьогодні журналістам директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук.

«Ми плануємо опублікувати черговий інфляційний звіт з переглянутим макроекономічним прогнозом наприкінці червня. Але, дійсно, ситуація дещо гірша, ніж ми прогнозували у березні», - сказав Ніколайчук, відповідаючи на питання про плани регулятора переглянути прогнози на цей рік слідом за погіршенням прогнозів по Україні Міжнародним валютним фондом.

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Відповідаючи на питання, чи збігаються прогнози НБУ з прогнозами МВФ, згідно з якими у 2015 році в Україні очікується падіння ВВП на 9% при інфляції в 46%, представник Нацбанку повідомив: «Оцінки МВФ, які були, зроблені на основі спільних консультацій з фахівцями уряду і Національного банку».