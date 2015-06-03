Гривня на міжбанку впритул наблизилася до 21 за долар

У середу, 3 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 20,90/21,01.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,24/23,36, до російського рубля – на рівні 0,3900/0,3940.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 установився на рівні 21,0026 грн/дол., на цей час укладено 144 угоди на суму 47,58 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,00/21,08.