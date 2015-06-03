Нацбанк готовий знизити облікову ставку з 30% лише за уповільнення інфляції
Монетарний комітет НБУ зберігає облікову ставку на рівні 30% річних у зв'язку з високими темпами зростання цін.
Національний банк України має намір пом'якшити свою монетарну політику і знизити облікову ставку, яка на даний час встановлена на рівні 30% річних, у разі зниження темпів інфляції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук.
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Представник НБУ нагадав, що монетарний комітет регулятора останнім рішенням зберіг облікову ставку на рівні 30% річних у зв'язку з високими темпами зростання споживчих цін, які у квітні досягли 61% у річному вимірі.
«Подальше пом'якшення монетарної політики можливе у разі зниження інфляції», - сказав Ніколайчук.