Українці вже чотири місяці поспіль продають валюти більше, ніж купують

Українці у травні цього року продали іноземної валюти на 177 млн дол. більше, ніж купили у банків, при цьому тенденція перевищення пропозиції валюти на готівковому ринку над попитом триває четвертий місяць поспіль.

Про це повідомляється в матеріалах, підготовлених Національним банком для журналістів.

За підсумками січня-травня чистий продаж валюти населенням становив 619 млн дол. (у еквіваленті).

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Як повідомляв УНІАН, українці в квітні продали іноземної валюти на 205,4 млн дол. більше, ніж купили у банків.

Чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у 2014 році становила 2,410 млрд дол., що на 469,5 млн дол. менше показника 2013 року в 2,880 млрд дол.