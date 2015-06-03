Кудрін: російська економіка перебуває у повноцінній кризі

Голова Комітету громадянських ініціатив і колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін вважає, що падіння російської економіки цього року становитиме близько 4%.

Таку думку він висловив, виступаючи у Раді Федерації, пише ТАСС.

"МЕР прогнозує цього року падіння ВВП на рівні 2,8%. Я думаю, падіння буде глибшим - близько 4%", - сказав він.

Таким чином, за його словами, можна казати про те, що російська економіка знаходиться в повноцінній кризі "за всіма існуючими мірками".

Інвестиції в основний капітал цього року падають майже як за кризи 2009 року, реальний ефективний курс рубля впав приблизно на 15%, "це у три рази більше, ніж у 2009 році", - зазначив Кудрін.

Крім того, за його оцінками, за цієї кризи роботу в РФ можуть втратити близько 500 тис. чоловік.

Читайте такожЕкономіка Росії впадає в довгостроковий негативний тренд - глава Сбербанку РФ

Кудрін зазначив, що, на його думку, ситуація може погіршитися: "У мене відчуття, що ще не вечір". Він зазначив, що після зафіксованого вже падіння ВВП "тільки зараз підприємства відчули падіння попиту, але це ще не відбилося на їх прибутках". У найближчі три місяці компанії оцінять свій баланс із урахуванням необхідності продовжувати платити за кредитами і почнуть формувати свої плани "з урахуванням певного зменшення прибутку чи збитків". "Ситуація в реальному секторі, як і раніше, дуже погана", - упевнений Кудрін.

Говорячи про економічні перспективи 2016 року, Кудрін зазначив, що очікує динаміку ВВП Росії у 2016 році на рівні близько нульового". "Падіння може продовжитися й у першому кварталі 2016 року. У цілому наступного року ми напевно вийдемо на темп зростання близько нульового, а потім уже можливе повільне зростання - по півтора відсотка на рік", - сказав він.

За його словами, другий квартал поточного року буде найскладнішим із точки зору динаміки ВВП. У третьому і четвертому кварталах 2015 року падіння збережеться, але буде не таким значним, вважає Кудрін. Він не виключає падіння ВВП РФ у другому кварталі в річному виразі на 3-4%.