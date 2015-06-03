Нацбанк у травні продав Нафтогазу $100 мільйонів

Національний банк України у травні на міжбанківському валютному ринку купив валюти на 69 млн дол. більше, ніж продав, повідомляється в матеріалах, підготовлених Національним банком для журналістів.

За інформацією НБУ, регулятор на міжбанківському ринку у травні купив 169 млн дол. Як пояснили в Нацбанку, 100 млн дол. з цієї суми було продано НАК «Нафтогаз».

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні на міжбанківському валютному ринку продав валюти на 81,4 млн дол. більше, ніж придбав. Золотовалютні резерви Національного банку України у травні виросли на 3%, або на 287 млн дол. - до 9,918 млрд дол.