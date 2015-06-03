Гривня на міжбанку зміцнилася до 21 за долар

У середу, 3 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,85/21,00 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,3660/23,5320 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3890 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0060 грн/дол., на цей час укладено 384 угод на суму 474,60 млн дол.