НБУ вирішив ліквідувати неплатоспроможний банк власника "Дельта Банку"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Кредитпромбанку» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб, повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк нагадав, що «Кредитпромбанк» було визнано неплатоспроможним у зв'язку з тим, що його власник не надав в установлений термін доопрацьований план фінансового оздоровлення, а також у зв'язку зі значним погіршенням показників діяльності після визнання його проблемним.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, та «Кредитпромбанк» і «Омега Банк», що належать його власникові Миколі Лагуну. В результаті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у ці банки тимчасову адміністрацію.

Довідка УНІАН. «Кредитпромбанк» (Київ) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи невеликих банків. У березні 2013 року власник «Дельта Банку» Микола Лагун сконцентрував 100% акцій «Кредитпромбанку».