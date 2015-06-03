Moody's оцінило ризики 7 українських банків і надало їм нові рейтинги

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service провело оцінку семи українських банків і присвоїло оціночний рейтинг «Caa2» банкам «OTP Bank», українській філії «Сбербанку Росії», «Промінвестбанку» та банку «Південний», а також рейтинг «Caa3» «Укрексімбанку», ПУМБ, банку «Фінанси і кредит». Про це йдеться у повідомленні агентства, розміщеному на його сайті.

Як зазначається, оцінка ризиків і присвоєння рейтингів проводяться агентством за новою методологією, яка включає оцінку фінансової стійкості банків та їх платоспроможності за власними зобов'язаннями. При цьому до обліку усіх факторів ризику входить залежність банків від державної підтримки, яка на даний час проблематична.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Moody's знизило довгостроковий суверенний рейтинг України до рівня «Ca» до «Caa3», видавши за рейтингами негативний прогноз. Такі рейтингові дії були обумовлені проведенням переговорів з реструктуризації частини державного боргу, включаючи борги за євробондами держави, державних холдингів і муніципальних паперів Київської міської адміністрації.

Слідом за зниженням суверенного рейтингу були переглянуті рейтинги найбільших українських банків, промислових компаній, включаючи металургійні холдинги.