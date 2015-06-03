Офіційний курс досяг 21 гривні за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 червня установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2100.5961 (3 червня – 2107.0818);

100 євро – 2338.8037 (3 червня – 2323.9005);

10 російських рублів – 3.9590 (3 червня – 3.9428).

Читайте такожНБУ збільшив ліміт на видачу готівкової гривні

Як повідомляв УНІАН, гривня сьогодні на міжбанку зміцнилася також до 21 за долар.