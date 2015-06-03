Російський рубль обвалився через бойові дії на сході України
Рубль обвалився на торгах середи, оскільки зростання попиту на безпечні активи у відповідь на повідомлення про ескалацію збройного конфлікту на сході України наклався на поточну негативну динаміку нафти, купівлю валюти Центробанком РФ, скасування ним річного репо та очікування зниження ключової ставки на раді директорів ЦБР 15 червня.
Як повідомляє Reuters, проти рубля продовжує виступати і зміщення балансу у бік покупців валюти на тлі зростання виплат зовнішніх позик в червні і конверсії рублевих дивідендів в валюту при поточному зниженні продажу експортної виручки після сплати травневих податків.
Читайте такожОфіційний курс досяг 21 гривні за долар
Додали волатильності російському валютному ринку і суттєві коливання пари євро/долар по ходу прес-конференції глави ЄЦБ Маріо Драгі з подальшим ралі єдиної валюти.
Євро проти рубля досяг позначки 61,18 вперше з 6 квітня, долар - 54,39 вперше з 8 квітня.
"Загострення на сході України могло спровокувати ризик-офф і втечу з рубля, оскільки повідомляється про застосування там важкого озброєння, а це порушення Мінських домовленостей, що загрожує новими санкціями проти Росії", - сказав дилер великого російського банку.
На його думку, сьогоднішня геополітична ситуація дуже невизначена, "оскільки все може врегулюватися, наприклад, протягом ночі, шляхом переговорів, а тоді долар, що дешевіє на форексі, буде тут нікому не потрібен вже завтра вранці".
Пара долар/рубль розрахунками "завтра" до 18.00 за Києвом була поблизу позначки 54,10 рубля, на 2,5 відсотка вище попереднього біржового закриття.
Євро до 18.00 за Києвом оцінювався в 61,00 рубль, що на 3,4 відсотка вище попереднього закриття.