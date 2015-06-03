Російський рубль обвалився через бойові дії на сході України

Як повідомляє Reuters, проти рубля продовжує виступати і зміщення балансу у бік покупців валюти на тлі зростання виплат зовнішніх позик в червні і конверсії рублевих дивідендів в валюту при поточному зниженні продажу експортної виручки після сплати травневих податків.

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Додали волатильності російському валютному ринку і суттєві коливання пари євро/долар по ходу прес-конференції глави ЄЦБ Маріо Драгі з подальшим ралі єдиної валюти.

Євро проти рубля досяг позначки 61,18 вперше з 6 квітня, долар - 54,39 вперше з 8 квітня.

"Загострення на сході України могло спровокувати ризик-офф і втечу з рубля, оскільки повідомляється про застосування там важкого озброєння, а це порушення Мінських домовленостей, що загрожує новими санкціями проти Росії", - сказав дилер великого російського банку.

На його думку, сьогоднішня геополітична ситуація дуже невизначена, "оскільки все може врегулюватися, наприклад, протягом ночі, шляхом переговорів, а тоді долар, що дешевіє на форексі, буде тут нікому не потрібен вже завтра вранці".

Пара долар/рубль розрахунками "завтра" до 18.00 за Києвом була поблизу позначки 54,10 рубля, на 2,5 відсотка вище попереднього біржового закриття.

Євро до 18.00 за Києвом оцінювався в 61,00 рубль, що на 3,4 відсотка вище попереднього закриття.