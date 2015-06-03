Президент підписав закон щодо умов повернення строкових депозитів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Закон спрямований на встановлення стабільності банківської системи через урегулювання механізму створення ресурсної бази діяльності банківської системи.

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З цією метою затверджені зміни до Цивільного кодексу України, який регулює договірні відносини, та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», який регулює оплату ощадних (депозитних сертифікатів), відповідно до яких клієнти банку матимуть право отримати вклади та нараховані по ним відсотки за строковим банківським договором по закінченню терміну дії договору. При цьому дострокове повернення даного вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом можливе виключно у випадку, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

З метою захисту інтересів вкладників, які не вимагають повернення суми строкового вкладу із закінченням строку, та уникнень зловживань зі сторони банків, які зацікавлені й надалі співпрацювати з клієнтом на умовах більш вигідних для банку, договір банківського вкладу вважатиметься продовженим лише на умовах вкладу на вимогу. Тобто, пролонгація договору на умовах строкового вкладу можлива тільки при особистому переукладанні договору вкладником.