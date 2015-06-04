Голова UniCredit в Україні переходить в російську "дочку"

Голова правління української дочірньої структури міжнародної фінансової групи UniCredit Граціано Камелі c 1 липня покидає свій пост, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

За інформацією прес-служби, Камелі займе пост головного директора з операційних питань в російській "доньці" UniCredit після затвердження в Центробанку РФ.

Також повідомляється, що кандидатура на посаду голови правління українського UniCredit Bank буде оголошена найближчим часом.

Нагадаємо, в травні Служба безпеки України провела обшуки в приміщеннях UniCredit Bank у Києві на предмет можливого фінансування тероризму клієнтами банку, але згодом повернула всі вилучені документи.

UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку».

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У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.