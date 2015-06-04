Проект бюджетної резолюції-2016: зростання економіки на 2%, курс гривні 22,5 за долар

Про це йдеться в проекті постанови Верховної Ради України про основні напрями бюджетної політики на 2016 рік.

Проект постанови поданий головою Бюджетного комітету парламенту Андрієм Павелком і опублікований на сайті парламенту.

«Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік розроблено відповідно до Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, Коаліційної угоди, стратегії президента «Україна-2020», Програми діяльності Кабінету Міністрів України і ґрунтуються на положеннях програм співробітництва з Міжнародним валютним фондом й іншими міжнародними фінансовими організаціями», - йдеться в проекті постанови.

Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2016 рік, згідно з документом, визначено: зростання ВВП на рівні 2%, індекс споживчих цін (грудень до грудня) на рівні 9%, індекс цін виробників (грудень до грудня) на рівні 12%, обмінний курс гривні до долара США – 22,5 грн за долар у середньому за рік, номінальний ВВП – 2,1 трлн грн.

Рівень безробіття, згідно з проектом Бюджетної резолюції, становитиме 9,9% за підсумками року.

«Вказані основні прогнозні макропоказники можуть бути уточнені відповідно до змін соціально-економічної ситуації в 2015 році, а також з врахуванням внутрішніх і зовнішніх ризиків. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 рік, уточнені показники враховуватимуться при підготовці проекту Державного бюджету України на 2016 рік», - йдеться в проекті парламентської постанови.

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Як повідомляв УНІАН, прогнози уряду та міжнародних фінансових організацій базуються на тому, що 2016 рік стане для України роком економічного зростання – на рівні 1-2%.

Разом з тим, у березні Кабінет міністрів України запропонував три сценарії розвитку економіки України, в першу чергу, в 2015 році, і припустив за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП становитиме 1,85 трлн грн за найбільш оптимістичним сценарієм та 1,79 трлн грн - за песимістичним.

Також в уряді прогнозували уповільнення темпів падіння економіки країни в 2016 і 2017 роках навіть за песимістичним сценарієм до 7% і 3%, відповідно, при прогнозних показниках інфляції: за песимістичним сценарієм в 16,4% у 2016 році і 9,7% у 2017-му.