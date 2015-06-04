В Україні заборонили дострокове зняття депозитів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як наголошується в повідомленні, Закон спрямований на встановлення стабільності банківської системи через врегулювання механізму створення ресурсної бази діяльності банківської системи.

З цією метою затверджено зміни до Цивільного кодексу України, який регулює договірні відносини, і Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», який регулює оплату ощадних (депозитних сертифікатів), згідно з якими клієнти банку мають право отримати вклади і нараховані за ними відсотки за строковим банківським договором після закінчення строку дії договору. При цьому дострокове повернення цього вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом можливе виключно в разі, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

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З метою захисту інтересів вкладників, які не вимагають повернення суми строкового вкладу із закінченням строку, та уникнень зловживань зі сторони банків, які зацікавлені й надалі співпрацювати з клієнтом на умовах більш вигідних для банку, договір банківського вкладу вважатиметься продовженим лише на умовах вкладу на вимогу. Тобто, пролонгація договору на умовах строкового вкладу можлива тільки при особистому переукладанні договору вкладником.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів» (реєстраційний номер 1195).