Російський рубль обвалився до 2-місячного мінімуму

Курс долара до рубля піднявся вище 55 рублів, оновивши 2-місячний максимум (з 7 квітня поточного року), передає ПРАЙМ.

Згідно з даними Московської біржі, курс долара розрахунками "завтра" виріс на 0,5 рубля - до 54,8 рубля і вже піднімався до 55,08 рубля (7 квітня 2015 року досягав 55,81 рубля), євро додав 0,53 рубля - зріс до 61,68 рубля.

Читайте такожРосійський рубль обвалився через бойові дії на сході УкраїниОбвал рубля відбувається на тлі падіння цін на нафту. Так, з початку торгів 4 червня вартість липневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent опустилася на 0,11% - до 63,73 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту WTI на 0,1%, до 59,58 долара за барель.

3 червня ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,13 до $64,36 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,06, до $60,20.