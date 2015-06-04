Нацбанк розраховує на 36 мільярдів гривень прибутку цього року

Національний банк України розраховує в 2015 році одержати не менш як 35,877 млрд грн прибутку, який підлягатиме перерахуванню до державного бюджету в 2016 році.

Про це йдеться у висновку комітету Верховної Ради України з питань бюджету за результатами розгляду урядового проекту постанови про основні напрями бюджетної політики на 2016 рік.

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Згідно з документом, Національний банк у рамках Бюджетного кодексу надав парламенту прогнозні монетарні показники та показники валютно-курсової політики на 2016 рік, а також інформацію про частину прогнозованого прибутку до розподілу за 2015 рік, який підлягатиме перерахуванню до державного бюджету в 2016 році (35,877 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2015 рік зобов'язує Національний банк перерахувати в казну не менше 60 млрд грн свого прибутку за 2014 рік.

Норма відрахувань прибутку НБУ до держбюджету майже в 3 рази перевищує показник попереднього року на рівні 22807 млн грн.