Росії не можна розраховувати, що експорт витягне її економіку - глава Центробанку РФ

Росії не можна розраховувати на те, що експорт витягне її економіку — вона буде недоотримувати від експорту, як мінімум, 150-170 мільярдів доларів на рік, заявила глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, передає РІА «Новости».

За її словами, зовнішні умови залишаються несприятливими. «Ціни на нафту зросли, але навіть при їх стабілізації на нинішньому рівні вони будуть у півтора рази нижче середніх за останні п'ять років», — сказала Набіулліна, відзначивши зниження цін і на інші традиційні товари російського експорту. «Тому розраховувати на те, що експорт буде витягувати нашу економіку, не варто», — сказала вона.

Читайте такожЄвросоюз має намір продовжити санкції проти Росії до кінця січня 2016 року – ЗМІНабіулліна заявила, що російські банки і компанії до кінця поточного року мають виплатити за зовнішнім боргом близько $40 млрд. «За нашими оцінками, в решту року, за вирахуванням внутрішньогрупових платежів великих компаній, платежі за боргом становитимуть близько $40 млрд. Це - приблизно в два рази нижче темпів погашення зовнішніх боргів у минулому році. На наш погляд, такий рівень платежів за зовнішнім боргом наша економіка може пройти відносно спокійно», — пояснила глава ЦБ.

Набіулліна заявила, що ризики для російської економіки залишаються.