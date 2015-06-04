Порошенко розповів, що допомогло Україні уникнути дефолту

Порошенко виступає у парламенті з щорічним посланням / Фото УНІАН

Масштабна допомога міжнародних фінансових організацій, у першу чергу з боку Міжнародного валютного фонду, і рішучі заходи всіх гілок влади, зокрема непопулярні реформи, дозволили уникнути суверенного дефолту.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму зверненні до парламенту.

«Масштабна макрофінансова допомога з боку МВФ та інших міжнародних організацій, держав Євросоюзу, США та інших країн: свіжий приклад - рішення країн Великої сімки підтримати Україну в питанні реструктуризації її зовнішніх боргів, все це разом із непростими і не дуже популярними рішеннями і ефективними діями всіх гілок влади дозволили уникнути дефолту, який здавався неминучим, стабілізувати макроекономічну ситуацію і без затримок виплачувати зарплати і пенсії, сповільнити падіння економіки, подолати паніку на валютному ринку», - сказав Порошенко.