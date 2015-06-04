Дефіцит держбюджету-2016 не має перевищувати 3% ВВП - проект бюджетної резолюції

Дефіцит державного бюджету на 2016 рік не має перевищувати 3% ВВП, при цьому обсяг державних гарантій, який може бути запропонований реальному сектору економіки як забезпечення кредитів, не має перевищувати 5% загального обсягу доходів бюджету. Про це йдеться в проекті постанови Верховної Ради України про основні напрями бюджетної політики на 2016 рік.

Проект постанови поданий главою Бюджетного комітету парламенту Андрієм Павелком і опублікований на сайті парламенту.

«Забезпечити збалансованість та стійкість бюджетної системи шляхом, зокрема, утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 3%, а також шляхом встановлення граничного розміру наданих державних гарантій на бюджетний період в обсязі не більш як 5% доходів загального фонду держбюджету для кредитування інвестиційних, інноваційних та інфраструктурних проектів розвитку, які мають стратегічне значення для розвитку економіки країни», - йдеться в документі.

Читайте такожПроект бюджетної резолюції-2016: зростання економіки на 2%, курс гривні 22,5 за долар

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, максимум держборгу на рівні 1,394 млрд грн. Обсяг держгарантій в 2015 році визначено на рівні 20-25 млрд грн.