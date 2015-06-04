Гривня встановилася на рівні 21,05 за долар

У четвер, 4 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 20,99/21,05 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,58/23,70 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3810/0,3830 грн/рубль.

Читайте такожОфіційний курс досяг 21 гривні за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 21,0428 грн/дол., до цієї години укладено 16 угод на суму 13 млн дол.