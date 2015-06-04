Порошенко назвав умови зняття економічної блокади з окупованих територій
12:47, 04 червня 2015Фінанси
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Україна збереже економічні обмеження для окупованого Донбасу до встановлення контролю над зовнішнім кордоном з РФ
REUTERS
Україна готова відновити всі економічні зв'язки з Донецькою і Луганською областю, існуючі обмеження для окупованих територій буде збережено аж до відновлення українською владою контролю над зовнішнім кордоном з Росією. Про це Порошенко заявив під час виступу із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».
«Ми прагнемо і готові хоч сьогодні відновити всі економічні зв'язки з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей, зняти всі внутрішні бар'єри й обмеження для людей і товарів, але за умови, що Україна відновить контроль над зовнішнім кордоном» - сказав Порошенко.
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