Президент пропонує уряду прискорити підвищення зарплат і пенсій

Президент України Петро Порошенко пропонує уряду прискорити індексацію зарплат і пенсій, однак зробити це так, аби не спровокувати гіперінфляцію.

Про це він заявив під час виступу із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».

«Ми вже отримали деякі додаткові надходження до бюджету, частково інфляційного походження, частково завдяки детінізації. Прошу уряд прискорити бодай на кілька місяців індексацію зарплат і пенсій», - сказав Порошенко. – Але зробити це треба акуратно, щоб не спровокувати, як це бувало раніше, гіперінфляцію».

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При цьому Порошенко зазначив, що уряд може подумати про те, щоб підвищити поріг оподатковуваних пенсій. «Слід обдумати, прорахувати можливість підвищення порогу пенсій, з якого починається їх оподаткування, - сказав президент. – Також потрібно виконати всі вимоги закону про припинення нарахування будь-яких спецпенсій з 1 червня поточного року для депутатів, міністрів, суддів, прокурорів, митників та інших чиновників. По-третє, якомога швидше потрібно ухвалити закон про єдині принципи нарахування пенсій, і, по-четверте, дати людям можливість скористатися, крім солідарної - накопичувальною системою і за їх бажанням послугами недержавних пенсійних фондів».

Як повідомляв УНІАН, уряд країни розглядає можливість поетапного проведення пенсійної реформи, що передбачає єдині принципи нарахування пенсій із солідарної системи, а також запровадження практики функціонування недержавних пенсійних фондів, робота яких жорстко контролюватиметься незалежними органами влади.

На поточний момент в Україні налічується близько 13,5 млн пенсіонерів. У 2015 році влада як тимчасовий захід ввели обов'язкове оподаткування пенсій, що перевищують три прожиткових мінімуми – понад 3600 грн.