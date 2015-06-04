Яценюк просить депутатів прийняти 8 законів, необхідних для виконання програми МВФ

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в четвер закликав Верховну Раду в найкоротші терміни розглянути і ухвалити 8 законів, які є частиною домовленостей з Міжнародним валютним фондом щодо фінансово-економічної стабілізації країни.

«Зараз 8 законів, які необхідно ухвалити для того, щоб завершити виконання програми фінансово-економічної стабілізації, підписаної між Україною і Міжнародним валютним фондом, Україною та Світовим банком, на жаль, вже вкотре ці закони не голосуються. Зараз я поїду в парламент, для того щоб спробувати переконати членів парламенту не лише у спільній відповідальності, а й у необхідності ухвалення законів», - сказав він.

За словами прем'єра, зазначені закони є реформаторськими і допоможуть вивести економіку України з фінансово-економічної кризи.

«Закони спрямовані на таке чудове слово, воно називається «реформи». Це називається «реформи» - натискати на кнопку і голосувати за закони, які підготовлені урядом спільно зі світовим фінансовим та експертним співтовариством, це ті закони, які потрібні для руху країни вперед», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом, крім бюджетної децентралізації, мають відбутися серйозні зміни системи адміністрування податків.

Крім того, для одержання другого траншу Міжнародного валютного фонду, крім проведення переговорів із кредиторами про реструктуризацію ряду суверенних боргів, потрібно виконати ще низку умов і ухвалити ряд законів, зокрема, про посилення незалежності Нацбанку.

Місія МВФ в Україні 2 червня заявила, що подальше виконання програми кредитування економіки України з боку Міжнародного валютного фонду можливе за умови досягнення компромісу між Україною та приватними кредиторами в питанні реструктуризації частини державного боргу.