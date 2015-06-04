В Україні залишається до 15 проблемних банків
Фонд гарантування на даний час виводить з ринку 51 банк.
На даний час Національний банк України визнав проблемними 15 банків, які згодом можуть поповнити ряди неплатоспроможних банків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик.
Представник фонду нагадав, що на даний час фонд виводить з ринку 51 банк, які Нацбанк визнав неплатоспроможними, зокрема 38 банків перебувають у стадії ліквідації, а в 13 банках працює тимчасова адміністрація.
Читайте такожМайно неплатоспроможних банків продадуть на біржі
«Навіть не беремося зараз прогнозувати, скільки банків реально у нас буде в портфелі, наприклад, до кінця 2015 року. Різні прогнози: одні смішні, інші – ні. Зараз ми в прогнози грати не будемо. Є певна кількість банків, які визнані проблемними. Не можу називати ці банки, їх приблизно п'ятнадцять», - сказав Оленчик.