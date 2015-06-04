Кабмін спробує підняти зарплати і пенсії у другій половині року

Уряд може прийняти рішення про індексацію зарплат і пенсій у відповідності з фінансово-економічними показниками першого півріччя поточного року.

Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Павло Розенко після засідання Кабінету міністрів у четвер.

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«Реальну картину нам дасть стан економіки в першому півріччі, і ми тягнути з цим не будемо, ми швидко проаналізуємо ситуацію, в першу чергу - фінансову ситуацію в країні. Якщо нам ця ситуація даватиме додаткові кошти, ми зробимо все, щоб підвищити рівень життя в країні та проіндексувати зарплати і пенсії», - сказав він.