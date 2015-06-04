Міжнародні резерви Росії за останній тиждень травня скоротилися на $4 мільярди
17:03, 04 червня 2015Фінанси
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Основна причина - поглиблення економічної кризи.
Резерви Росії продовжують скорочуватися / Фото УНІАН
Міжнародні резерви Росії за минулий тиждень, з 22 по 29 травня,
склали $356,5 млрд проти $360,5 млрд на 22 травня, передає «Газета.Ru» з посиланням на дані Центробанку РФ.
Отже, міжнародні резерви країни тільки за тиждень скоротилися на $4 млрд, або на 1,1%.
Читайте такожРосії не можна розраховувати, що експорт витягне її економіку - голова Центробанку РФМіжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СПЗ), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.
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