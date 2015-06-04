Абромавичус: гірше в економіці України вже позаду

Макропоказники економіки України, які досягли дна в першому кварталі 2015 року, у подальшому не погіршуватимуться, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.

«Я вважаю, що найгірші макроекономічні показники позаду», - сказав він.

Міністр зазначив, що на нинішньому етапі головним фактором подальшої економічної динаміки країни є ситуація з воєнним конфліктом на сході.

За словами Абромавичуса, у 2016 році за умови деескалації конфлікту Україна зможе досягти економічного зростання.

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Як повідомляв УНІАН, основний кредитор України - Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння економіки України за підсумками року до 9% порівняно з раніше озвученим прогнозом 5,5%.

Національний банк України має намір у червні переглянути в бік погіршення свої прогнози щодо ВВП та інфляції на цей рік.