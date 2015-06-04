Кредитори вимагають від Греції скорочення пенсій та продажу активів - ЗМІ

У документі, представленому прем'єр-міністру Греції Алексису Ціпрасу в Брюсселі в середу, кредитори - Євросоюз і Міжнародний валютний фонд - попросили Афіни знизити витрати на пенсії на 1 відсоток ВВП, сказали джерела, пише Рейтер.

Вони також зажадали, щоб Афіни залучили 1,8 мільярда євро, тобто 1 відсоток ВВП, - підвищивши податок на додану вартість на ряд товарів - від ліків до електроенергії.

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Кредитори хочуть, щоб Греція скасувала привілеї для пенсіонерів з низькими доходами, щоб заощадити 800 мільйонів євро в 2016 році - якщо цю пропозицію буде прийнято, то Ціпрасу доведеться порушити обіцянку уникати нових пенсійних скорочень.

Крім того, згідно з пропозицією кредиторів, Афіни повинні пообіцяти приватизувати мережевого оператора ADMIE, кілька великих портів, телеком OTE і ще кілька компаній в обмін на допомогу.

Якщо цю пропозицію буде прийнято, ЄС і МВФ мають намір виділити 10,9 мільярда євро з фонду EFSF, щоб забезпечити потреби Греції в липні і серпні, додали джерела.

У той же час голова Єврогрупи Єрун Дейсселблум сказав, що розбіжності між Грецією та її кредиторами "все ще досить великі", і що Афіни, імовірно, представлять альтернативну пропозицію в найближчі дні.

Він додав, що Греція ризикує зробити цю угоду неможливою, якщо виключить занадто багато реформ.

У свою чергу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив у четвер, що переговори з Грецією трохи просунулися вперед, але недостатньо. Юнкер зустрівся з Ціпрасом пізно ввечері в середу.

"Ми досягли деякого прогресу вчора ввечері, але незадовільного", - сказав він, виступаючи на семінарі Європейського центру політичної стратегії.

Він сказав, що інші інститути, що представляють міжнародних кредиторів Греції - ЄС і МВФ, - не були присутні на зустрічі.