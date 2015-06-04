Гривня на міжбанку завершила четвер трохи нижче 21 за долар

У четвер, 4 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,99/21,04.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,6640/23,7160, до російського рубля – на рівні 0,3780/0,3790.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0137 грн/дол., на цей час укладено 497 угод на суму 461,18 млн дол.