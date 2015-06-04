Гривня на міжбанку завершила четвер трохи нижче 21 за долар
18:08, 04 червня 2015Фінанси
272
Українська валюта поки не змогла піднятися вище 21 гривні за долар.
REUTERS
У четвер, 4 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,99/21,04.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,6640/23,7160, до російського рубля – на рівні 0,3780/0,3790.
Читайте такожНацбанк продовжив більшість валютних обмежень до вересня
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0137 грн/дол., на цей час укладено 497 угод на суму 461,18 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter