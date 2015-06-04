Рубль через дії бойовиків на Донбасі й дешеву нафту обвалився нижче 56 за долар

Курс долара в ході торгів на Московській біржі зріс сьогодні на 1,75 рубля до 56,05 рубля, повідомляє ТАСС.

Курс євро злетів на 1,95 рубля до 63,1 рубля, піднявшись до цього рівня вперше з 1 квітня.

Рубль за останні два тижні втратив понад 10% як до долара, так і до євро.

Позначки 55 руб. за долар і 62 руб. за євро знову пробиті й ризики посилення падіння рубля поки зберігаються, вважає експерт "БКС Експрес" Іван Копєйкін.

"Основними причинами зниження російської валюти зараз є: посилення напруженості в Україні, зниження нафтових котирувань і дії ЦБ РФ", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар було завдано в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, неподалік Донецька.

Бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки здійснили близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.

Як повідомив радник президента України, волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook, 3 червня в районі Мар'їнки в результаті боїв загинули 2 українських бійців, 30 - поранені.

Після 18 години 3 червня ситуація в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка Донецької області стабілізувалася, українські військові перебувають на своїх позиціях, і над Мар’їнкою майорить державний прапор України.