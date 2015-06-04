Виплати 18 тисячам вкладників "Дельта Банку" на 3 мільярди хочуть заморозити

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір «заморозити» виплати 18 тисячам вкладників «Дельта Банку» на загальну суму близько 3 млрд грн на 2-3 місяці для перевірки цих вкладів на предмет незаконного «дроблення», повідомив журналістам заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик на брифінгу.

Він зазначив, що фонд почне виплати вкладникам «Дельта Банку» з 11 червня, при цьому, за попередніми оцінками фонду, обсяг «дроблення» великих вкладів у банку на дрібніші напередодні введення тимчасової адміністрації становить близько 3 млрд грн, і йдеться про рахунки 18 тисяч вкладників.

«Нам потрібно 2-3 місяці, щоб поставити всі крапки над «і» щодо цих вкладників. Якщо ці операції проводилися в межах здорового глузду, в межах закону, а не вночі, коли підприємство в останню ніч перед введенням тимчасової адміністрації масово видавало матеріальну допомогу своїм працівникам на їхні рахунки. Якщо йдеться не про такі схеми, то дайте нам трохи часу розібратися, і якщо люди вели себе в межах здорового глузду, ці вклади будуть розблоковані», - сказав Оленчик.

Нагадаємо, Фонд гарантування оцінює обсяг «дроблення» вкладів у неплатоспроможних банках, які він наразі виводить з ринку, без урахування «Дельта Банку», в 5 млрд грн. Відшкодування за такими вкладами не виплачується, і фонд звертається із заявами в правоохоронні органи.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав неплатоспроможним «Дельта Банк», який входить до групи найбільших, 2 березня, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію до 2 червня, а потім продовжив її роботу до 2 вересня.

Раніше НБУ, враховуючи системне значення «Дельта Банку», обговорював з Міністерством фінансів плани реструктуризації банку та можливої участі держави в рекапіталізації. Але, враховуючи незадовільний стан активів банку та відмову Мінфіну від його націоналізації, Нацбанк був змушений прийняти рішення про визнання банку неплатоспроможним.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.